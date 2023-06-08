Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах на Слобожанском и Купянском направлениях, а также обстрелах более 25 населенных пунктов региона.

«За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляное, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Меловое на Харьковщине. На Купянском направлении в течение прошедших суток противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестовое», — перечислили в сводке ГШ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 48 авиационных ударов, совершила 70 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений. Враг продолжает сосредотачивать усилия на Донбассе. Силы обороны уничтожают оккупантов.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены четыре вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника», — сообщили в ГШ.