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Враг бил ракетами С-300 по Чугуевщине, возможны повторные удары — Синегубов

Происшествия 23:05   07.06.2023
Елена Нагорная
Враг бил ракетами С-300 по Чугуевщине, возможны повторные удары — Синегубов

Вечером 7 июня российские военные ударили ракетами С-300 по Чугуевскому району Харьковской области.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары», — предупреждает начальник ХОВА.

Напомним, после объявления воздушной тревоги в 22:30 в Харьковской области прозвучало по меньшей мере два взрыва. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удары из ЗРК С-300.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 23:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 7 июня российские военные ударили ракетами С-300 по Чугуевскому району Харьковской области.".