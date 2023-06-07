Ворог бив ракетами С-300 по Чугуївщині, можливі повторні удари – Синєгубов

Увечері 7 червня російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів“, – попереджає начальник ХОВА.

Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги о 22:30 у Харківській області пролунало щонайменше два вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав ударів із ЗРК С-300.