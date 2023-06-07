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Ворог бив ракетами С-300 по Чугуївщині, можливі повторні удари – Синєгубов

Події 23:05   07.06.2023
Олена Нагорна
Ворог бив ракетами С-300 по Чугуївщині, можливі повторні удари – Синєгубов

Увечері 7 червня російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів“, – попереджає начальник ХОВА.

Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги о 22:30 у Харківській області пролунало щонайменше два вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав ударів із ЗРК С-300.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 23:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 7 червня російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.".