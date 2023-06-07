На Харківщині пролунали вибухи: Мельник повідомив про удари ракетами С-300

Після оголошення повітряної тривоги о 22:30 в Харківській області пролунало щонайменше два вибухи. Попередньо, у Чугуївському районі.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що повітряна тривога була оголошена через виліт ворожої ракети, а потім додав, що запуски продовжуються.

“Ворог завдав ударів по Харківщині із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На цей момент ракет у повітрі над Харковом немає, але загроза залишається”, – констатував Мельник.

“Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.