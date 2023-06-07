На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник сообщил об ударах ракетами С-300

После объявления воздушной тревоги в 22:30 в Харьковской области прозвучало по меньшей мере два взрыва. Предварительно, в Чугуевском районе.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что воздушная тревога была объявлена из-за вылета вражеской ракеты, а после добавил, что запуски продолжаются.

«Враг нанес удары по Харьковской области из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается» — констатировал Мельник.

«Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.