Армия РФ била из авиации по Купянщине и северу Харьковщины — Генштаб
В течение суток армия РФ нанесла авиаудары возле села Стрелечья Харьковского района и села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляное, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Меловое.
На Купянском направлении обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла авиаудары возле села Стрелечья Харьковского района и села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".