Армія РФ била з авіації по Куп’янщині та півночі Харківщини – Генштаб
Протягом доби армія РФ завдала авіаударів біля села Стрілеча Харківського району та села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала авіаударів біля села Стрілеча Харківського району та села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 26 населених пунктів Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".