Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари на Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також обстріли понад 25 населених пунктів регіону.

“Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала п’яти ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснила 70 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на Донбасі. Сили оборони знищують окупантів.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 ударів по районах зосередження особового складу і чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено чотири ворожі розвідувальні БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять складів боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та одну радіолокаційну станцію противника”, — повідомили в ГШ.