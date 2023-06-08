Ворог посилює угруповання прикриття держкордону з Харківщиною – Генштаб
На Слобожанському напрямку армія РФ посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Протягом доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстріляні Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка, на Куп’янському – Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку армія РФ посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".