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Ворог посилює угруповання прикриття держкордону з Харківщиною – Генштаб

Події 18:25   08.06.2023
Олена Нагорна
Ворог посилює угруповання прикриття держкордону з Харківщиною – Генштаб

На Слобожанському напрямку армія РФ посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Протягом доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстріляні Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка, на Куп’янському – Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку армія РФ посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".