Ворог посилює угруповання прикриття держкордону з Харківщиною – Генштаб

На Слобожанському напрямку армія РФ посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Протягом доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстріляні Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка, на Куп’янському – Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове.