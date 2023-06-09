Нічна ракетна атака України та авіаудар по Харківщині – зведення Генштабу

У Харківській області протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району. Також ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 14 населених пунктів регіону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Так, на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії супротивник обстріляв Красне, Мороховець, Лук’янці, Старицю, Гатище, Вовчанськ, Чугунівку, а на Куп’янському напрямку – Кам’янку, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Кислівку, Табаївку та Берестове.

«Вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких – по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей», – пише Генштаб.

Супротивник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойові зіткнення.