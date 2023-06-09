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Ворог ударив ракетою С-300 по околиці Харкова – Синєгубов

Події 11:04   09.06.2023
Олена Нагорна
Ворог ударив ракетою С-300 по околиці Харкова – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – написав він.

Нагадаємо, вибух харків’яни чули о 10:04, а о 10:08 у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: Уночі ворог атакував Харківщину дронами Shahed, поранено чоловіка – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".