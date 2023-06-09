Ворог ударив ракетою С-300 по околиці Харкова – Синєгубов

Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – написав він.

Нагадаємо, вибух харків’яни чули о 10:04, а о 10:08 у регіоні було оголошено повітряну тривогу.