Ворог ударив ракетою С-300 по околиці Харкова – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – написав він.
Нагадаємо, вибух харків’яни чули о 10:04, а о 10:08 у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Читайте також: Уночі ворог атакував Харківщину дронами Shahed, поранено чоловіка – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог ударив ракетою С-300 по околиці Харкова – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 ранку 9 червня окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, попередньо, з комплексу С-300, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".