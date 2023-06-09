Харків’яни чули вибух перед тривогою: Мельник повідомив, що ворог завдав удару
У Харкові після 10 години ранку було чутно вибух, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.
За мить до вибуху о 10:04 спостерігачі в Telegram закликали перебувати в укриттях, а о 10:08 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.
Ворог завдав удару, підтвердив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – пише Мельник.
У ГУ Нацполіції на Харківщині також написали про обстріл Харківщини.
“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.
Читайте також: Уночі ворог атакував Харківщину дронами Shahed, поранено чоловіка – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’яни чули вибух перед тривогою: Мельник повідомив, що ворог завдав удару»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 10:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після 10 години ранку було чутно вибух, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.".