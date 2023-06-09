Харків’яни чули вибух перед тривогою: Мельник повідомив, що ворог завдав удару

У Харкові після 10 години ранку було чутно вибух, після чого в регіоні оголосили повітряну тривогу.

За мить до вибуху о 10:04 спостерігачі в Telegram закликали перебувати в укриттях, а о 10:08 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.

Ворог завдав удару, підтвердив начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – пише Мельник.

У ГУ Нацполіції на Харківщині також написали про обстріл Харківщини.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.