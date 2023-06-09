Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
В Харькове после 10 часов утра был слышен взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.
За мгновение до взрыва в 10:04 наблюдатели в Telegram призвали находиться в укрытиях, а в 10:08 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Враг нанес удар, подтвердил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», — пишет Мельник.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области также написали об обстреле Харьковщины.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 10:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после 10 часов утра был слышен взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.".