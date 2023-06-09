Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар

В Харькове после 10 часов утра был слышен взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

За мгновение до взрыва в 10:04 наблюдатели в Telegram призвали находиться в укрытиях, а в 10:08 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Враг нанес удар, подтвердил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», — пишет Мельник.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области также написали об обстреле Харьковщины.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.