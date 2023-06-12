Фиксировать военные преступления: полицейские Харьковщины получили новые дроны

Подразделения полиции Харьковщины получили 10 современных квадрокоптеров от американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, коптеры оснащены тепловизионной камерой.

«С сегодняшнего дня следователи и криминалисты, работающие в условиях военного положения, фиксируют и документируют военные преступления, будут использовать эту современную технику. Сегодня каждый выезд на место происшествия, каждый обзор такой, будет фиксироваться с помощью такой современной техники», — рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также отметил, что благодаря новой технике в дальнейшем смогут быстрее находить без вести пропавших детей и взрослых.

«Как показал пример, где в Змиеве без вести пропал ребенок, то, к счастью, он был спасен, он был найден. А с сегодняшнего дня, имея такую криминалистическую технику, мы сможем как можно быстрее их устанавливать», — добавил Болвинов.