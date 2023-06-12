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Фиксировать военные преступления: полицейские Харьковщины получили новые дроны

Общество 15:43   12.06.2023
Виктория Яковенко
Фиксировать военные преступления: полицейские Харьковщины получили новые дроны Фото: ГУНП в Харьковской области

Подразделения полиции Харьковщины получили 10 современных квадрокоптеров от американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, коптеры оснащены тепловизионной камерой.

«С сегодняшнего дня следователи и криминалисты, работающие в условиях военного положения, фиксируют и документируют военные преступления, будут использовать эту современную технику. Сегодня каждый выезд на место происшествия, каждый обзор такой, будет фиксироваться с помощью такой современной техники», — рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также отметил, что благодаря новой технике в дальнейшем смогут быстрее находить без вести пропавших детей и взрослых.

«Как показал пример, где в Змиеве без вести пропал ребенок, то, к счастью, он был спасен, он был найден. А с сегодняшнего дня, имея такую криминалистическую технику, мы сможем как можно быстрее их устанавливать», — добавил Болвинов.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения полиции Харьковщины получили 10 современных квадрокоптеров от американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.".