Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)

Суспільство 15:43   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Підрозділи поліції Харківщини отримали 10 сучасних квадрокоптерів від американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, коптери оснащені тепловізійною камерою.

«Відсьогодні слідчі і криміналісти, які працюють в умовах воєнного стану, фіксують і документують воєнні злочини будуть використовувати цю сучасну техніку. Відсьогодні кожен виїзд на місце події, кожен огляд такий, буде фіксуватися за допомогою такої сучасної техніки», – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також зазначив, що завдяки новій техніці надалі зможуть швидше знаходити безвісти зниклих дітей та дорослих.

«Як показав приклад, де в Змієві безвісти зникла дитина, то, на щастя, вона була врятована, вона була знайдена. А відсьогодні, маючи таку криміналістичну техніку ми зможемо якнайшвидше їх встановлювати», – додав Болвінов.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили
12.06.2023
Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)
Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)
12.06.2023
РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)
РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)
12.06.2023
На Харківщині машиніста, який обкрадав УЗ, посадили на 4 роки
На Харківщині машиніста, який обкрадав УЗ, посадили на 4 роки
12.06.2023
В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції
В Індустріальному районі відновили роботу насосної станції
12.06.2023
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
12.06.2023

Новини за темою:

15:43
Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)
15:19
РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)
14:57
На Харківщині машиніста, який обкрадав УЗ, посадили на 4 роки
14:04
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
13:37
Третій день поспіль ворог обстрілює село Івашки: населений пункт знеструмлено

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи поліції Харківщини отримали 10 сучасних квадрокоптерів від американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.".