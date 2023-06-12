Фіксувати воєнні злочини: поліцейські Харківщини отримали нові дрони (відео)

Підрозділи поліції Харківщини отримали 10 сучасних квадрокоптерів від американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, коптери оснащені тепловізійною камерою.

«Відсьогодні слідчі і криміналісти, які працюють в умовах воєнного стану, фіксують і документують воєнні злочини будуть використовувати цю сучасну техніку. Відсьогодні кожен виїзд на місце події, кожен огляд такий, буде фіксуватися за допомогою такої сучасної техніки», – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також зазначив, що завдяки новій техніці надалі зможуть швидше знаходити безвісти зниклих дітей та дорослих.

«Як показав приклад, де в Змієві безвісти зникла дитина, то, на щастя, вона була врятована, вона була знайдена. А відсьогодні, маючи таку криміналістичну техніку ми зможемо якнайшвидше їх встановлювати», – додав Болвінов.