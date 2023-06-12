На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили ворожий бронетранспортер із зенітною установкою ЗУ-23-2.

Відео роботи FPV дрона-камікадзе на Куп’янському напрямку опублікував командир роти Юрій Федоренко.

«ЗУ-23-2 застосовується росіянами для боротьби з літальними апаратами на низьких висотах та для ураження піхоти, укріплень, автомобільної, броньованої, танкової техніки та зброї», – написав Федоренко.