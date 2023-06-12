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На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)

Суспільство 12:24   12.06.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині воїни 92 ОМБр знищили зенітну установку ворога (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили ворожий бронетранспортер із зенітною установкою ЗУ-23-2.

Відео роботи FPV дрона-камікадзе на Куп’янському напрямку опублікував командир роти Юрій Федоренко.

«ЗУ-23-2 застосовується росіянами для боротьби з літальними апаратами на низьких висотах та для ураження піхоти, укріплень, автомобільної, броньованої, танкової техніки та зброї», – написав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили ворожий бронетранспортер із зенітною установкою ЗУ-23-2.".