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Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)

Події 08:59   12.06.2023
Оксана Горун
Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив про звільнення села Сторожове в Донецькій області.

Сторожове в Донецькій області звільнене воїнами 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Сили оборони працюють. Все буде – Україна!написав Тарнавський у телеграмі.

Подробиці про звільнення населеного пункту повідомили самі морські піхотинці.

Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року. У результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю”, — написали на сторінці бригади у фейсбуці.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив про звільнення села Сторожове в Донецькій області".