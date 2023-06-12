Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив про звільнення села Сторожове в Донецькій області.

“Сторожове в Донецькій області звільнене воїнами 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Сили оборони працюють. Все буде – Україна!” – написав Тарнавський у телеграмі.

Подробиці про звільнення населеного пункту повідомили самі морські піхотинці.

“Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року. У результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю”, — написали на сторінці бригади у фейсбуці.