Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об освобождении села Сторожевое в Донецкой области.
«Сторожевое в Донецкой области освобождено воинами 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Силы обороны трудятся. Все будет – Украина!» — написал Тарнавский в telegram.
Подробности об освобождении населенного пункта сообщили сами морпехи.
«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — написали на странице бригады в facebook.
Читайте также: Украинские силы добились успехов в Запорожской и Донецкой областях — ISW
Новости по теме:
Вы читали новость: «Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об освобождении села Сторожевое в Донецкой области".