Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об освобождении села Сторожевое в Донецкой области.

«Сторожевое в Донецкой области освобождено воинами 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Силы обороны трудятся. Все будет – Украина!» — написал Тарнавский в telegram.

Подробности об освобождении населенного пункта сообщили сами морпехи.

«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — написали на странице бригады в facebook.