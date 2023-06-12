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Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги

Общество 08:59   12.06.2023
Оксана Горун
Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги Фото: карта DeepState

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об освобождении села Сторожевое в Донецкой области.

«Сторожевое в Донецкой области освобождено воинами 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Силы обороны трудятся. Все будет – Украина!» — написал Тарнавский в telegram.

Подробности об освобождении населенного пункта сообщили сами морпехи.

«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — написали на странице бригады в facebook.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об освобождении села Сторожевое в Донецкой области".