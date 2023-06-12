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На Купянщине воины 92 ОМБр уничтожили зенитную установку врага (видео)

Общество 12:24   12.06.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине воины 92 ОМБр уничтожили зенитную установку врага (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2.

Видео работы FPV дрона-камикадзе на Купянском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«ЗУ-23-2 применяется россиянами для борьбы с летательными аппаратами на низких высотах и для поражения пехоты, укреплений, автомобильной, бронированной, танковой техники и оружия», — написал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2.".