На Купянщине воины 92 ОМБр уничтожили зенитную установку врага (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2.

Видео работы FPV дрона-камикадзе на Купянском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«ЗУ-23-2 применяется россиянами для борьбы с летательными аппаратами на низких высотах и для поражения пехоты, укреплений, автомобильной, бронированной, танковой техники и оружия», — написал Федоренко.