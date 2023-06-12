На Купянщине воины 92 ОМБр уничтожили зенитную установку врага (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2.
Видео работы FPV дрона-камикадзе на Купянском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.
«ЗУ-23-2 применяется россиянами для борьбы с летательными аппаратами на низких высотах и для поражения пехоты, укреплений, автомобильной, бронированной, танковой техники и оружия», — написал Федоренко.
Читайте также: Контрнаступление ВСУ: освободили еще одно село, есть убитые и пленные враги
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Купянщине воины 92 ОМБр уничтожили зенитную установку врага (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2.".