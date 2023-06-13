Live
  • Вторник 13.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове

Общество 17:51   13.06.2023
Оксана Якушко
14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове

Трамвай №3 будет ходить по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути на ул. Университетской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев на ул. Университетской, ул. Грековской, в пер. Рыбасовском, на участке от пл. Павловской до ул. Гольдберговской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 14 июня.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино».

Читайте также: Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
13.06.2023
Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео)
Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео)
13.06.2023
14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове
14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове
13.06.2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
13.06.2023
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
13.06.2023
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
13.06.2023

Новости по теме:

18:17
Сквер в Харькове теперь носит название в честь тепловиков
17:51
14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове
15:25
Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина
14:29
В Харькове выделили дополнительные 47 млн грн на ремонты укрытий в школах
14:24
5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №3 будет ходить по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути на ул. Университетской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".