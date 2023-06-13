14 июня трамвай №3 временно изменит маршрут в Харькове
Трамвай №3 будет ходить по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути на ул. Университетской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Движение трамваев на ул. Университетской, ул. Грековской, в пер. Рыбасовском, на участке от пл. Павловской до ул. Гольдберговской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 14 июня.
В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино».
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №3 будет ходить по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути на ул. Университетской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".