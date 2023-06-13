14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові

Трамвай №3 ходитиме іншим маршрутом через ремонт трамвайної колії на вул. Університетській, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».