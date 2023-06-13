Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові

Суспільство 17:51   13.06.2023
Оксана Якушко
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові

Трамвай №3 ходитиме іншим маршрутом через ремонт трамвайної колії на вул. Університетській, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так:  розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

Читайте також: Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
13.06.2023
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
13.06.2023
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
13.06.2023
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
У Харкові перейменували низку вулиць, сквер та парк Горького – Терехов
13.06.2023
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
13.06.2023

Новини за темою:

18:17
Сквер у Харкові тепер має назву на честь тепловиків
17:51
14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові
15:25
Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
14:29
У Харкові виділили додаткові 47 млн грн на ремонти укриттів у школах
14:24
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «14 червня трамвай №3 тимчасово змінить маршрут у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 17:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №3 ходитиме іншим маршрутом через ремонт трамвайної колії на вул. Університетській, повідомили у Департаменті інфраструктури.".