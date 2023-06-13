5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов
В январе 2023 года мужчина несколько раз обворовал школу, расположенную в Киевском районе Харькова. Злоумышленник проникал в помещение учебного заведения, которое повреждено в результате обстрелов со стороны рф, и выносил оттуда имущество, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Харьковчанин с помощью фомки отжимал двери кабинетов и подвальных помещений и похищал ноутбуки, инструменты, видеокамеры, огнетушители, установки фильтрации воды и т.д.
Похищенное имущество мужчина принес домой. Частью украденного он планировал пользоваться сам, другую часть хотел продать.
Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд Харькова. Он признал виновным мужчину в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Вору назначили наказание – 5 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 14:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе 2023 года мужчина несколько раз обворовал школу, расположенную в Киевском районе Харькова. Злоумышленник проникал в помещение учебного заведения, которое повреждено в результате обстрелов со стороны рф, и выносил оттуда имущество, сообщила Харьковская областная прокуратура.".