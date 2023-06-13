Live
  • Вторник 13.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов

Происшествия 14:24   13.06.2023
Оксана Якушко
5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов

В январе 2023 года мужчина несколько раз обворовал школу, расположенную в Киевском районе Харькова. Злоумышленник проникал в помещение учебного заведения, которое повреждено в результате обстрелов со стороны рф, и выносил оттуда имущество, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковчанин с помощью фомки отжимал двери кабинетов и подвальных помещений и похищал ноутбуки, инструменты, видеокамеры, огнетушители, установки фильтрации воды и т.д.

Похищенное имущество мужчина принес домой. Частью украденного он планировал пользоваться сам, другую часть хотел продать.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд Харькова. Он признал виновным мужчину в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Вору назначили наказание – 5 лет лишения свободы.

Читайте также: Президент Чехии поддержал беженку из Украины, которую травили в школе (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
13.06.2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
13.06.2023
Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)
Прокуратура показала последствия ударов по Харькову (фото)
13.06.2023
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
13.06.2023
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
13.06.2023
Ночной удар по Харькову: спасатели тушили три пожара
Ночной удар по Харькову: спасатели тушили три пожара
13.06.2023

Новости по теме:

14:24
5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов
13:52
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
13:20
На Харьковщине разоблачили экс-полицейскую, работавшую на РФ за 43 тыс рублей
12:09
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
11:52
За тысячи км от Украины можно говорить о «геополитике» месяцами — Подоляк

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «5 лет за решеткой дали харьковчанину, который обворовал школу после обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе 2023 года мужчина несколько раз обворовал школу, расположенную в Киевском районе Харькова. Злоумышленник проникал в помещение учебного заведения, которое повреждено в результате обстрелов со стороны рф, и выносил оттуда имущество, сообщила Харьковская областная прокуратура.".