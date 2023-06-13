5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів

У січні 2023 року чоловік кілька разів обікрав школу, розташовану у Київському районі Харкова. Зловмисник проникав до приміщення навчального закладу, яке пошкоджено внаслідок обстрілів з боку рф, і виносив звідти майно, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харків’янин за допомогою фомки віджимав двері кабінетів і підвальних приміщень і викрадав звідти ноутбуки, інструменти, відеокамери, вогнегасники, установки фільтрації води тощо.

Викрадене майно чоловік приніс до себе додому. Частиною накраденого він планував користуватися сам, іншу частину хотів продати.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Він визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі.