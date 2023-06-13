Частный сектор на Харьковщине оказался под ударом РФ: вспыхнул пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Днем 13 июня российские военные обстреляли частный сектор села Петропавловка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В результате обстрела загорелся гараж и авто на площади около 80 квадратных метров. Также были повреждены несколько частных домов, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение пламени на жилые и другие здания», — рассказали в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 13 июня российские военные обстреляли частный сектор села Петропавловка Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.".