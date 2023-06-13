Приватний сектор на Харківщині опинився під ударом РФ: сталася пожежа (фото)
Вдень 13 червня російські військові обстріляли приватний сектор села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Внаслідок обстрілу спалахнув гараж та авто на площі близько 80 квадратних метрів. Також було пошкоджено декілька приватних будівель, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, запобігши розповсюдженню полум’я на житлові та інші будівлі”, – розповіли у ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 13 червня російські військові обстріляли приватний сектор села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.".