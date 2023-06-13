Обстрел села на Харьковщине: бойцы ГСЧС спасли пса во время тушения пожара

Во время тушения пожара в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области, возникшего 13 июня вследствие вражеского обстрела, бойцы ГСЧС спасли пса, запутавшегося в собственной цепи.

«Во время тушения пожара возле горящего здания пожарные заметили испуганного домашнего песика, который, спасаясь от вражеских обстрелов, запутался в собственной цепи и нуждался в помощи. Спасатели освободили животное и передали хозяину дома», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, днем 13 июня российские военные обстреляли частный сектор села Петропавловка — загорелся гараж и авто на площади около 80 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.