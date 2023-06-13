Обстрел села на Харьковщине: бойцы ГСЧС спасли пса во время тушения пожара
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Во время тушения пожара в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области, возникшего 13 июня вследствие вражеского обстрела, бойцы ГСЧС спасли пса, запутавшегося в собственной цепи.
«Во время тушения пожара возле горящего здания пожарные заметили испуганного домашнего песика, который, спасаясь от вражеских обстрелов, запутался в собственной цепи и нуждался в помощи. Спасатели освободили животное и передали хозяину дома», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, днем 13 июня российские военные обстреляли частный сектор села Петропавловка — загорелся гараж и авто на площади около 80 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 21:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время тушения пожара в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области, возникшего 13 июня вследствие вражеского обстрела, бойцы ГСЧС спасли пса, запутавшегося в собственной цепи.".