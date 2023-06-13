Обстріл села на Харківщині: бійці ДСНС врятували песика під час гасіння пожежі
Під час гасіння пожежі в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, що виникла 13 червня внаслідок ворожого обстрілу, бійці ДСНС врятували песика, який заплутався у власному ланцюзі.
“Під час гасіння вогню біля палаючої будівлі пожежники помітили переляканого домашнього песика, який, рятуючись від ворожих обстрілів, заплутався у власному ланцюзі та потребував допомоги. Рятувальники звільнили тваринку і передали господарю оселі”, – розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, вдень 13 червня російські військові обстріляли приватний сектор села Петропавлівка – зайнялися гараж та авто на площі близько 80 квадратних метрів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 21:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, що виникла 13 червня внаслідок ворожого обстрілу, бійці ДСНС врятували песика, який заплутався у власному ланцюзі.".