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Обстріл села на Харківщині: бійці ДСНС врятували песика під час гасіння пожежі

Суспільство 21:17   13.06.2023
Олена Нагорна
Обстріл села на Харківщині: бійці ДСНС врятували песика під час гасіння пожежі

Під час гасіння пожежі в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, що виникла 13 червня внаслідок ворожого обстрілу, бійці ДСНС врятували песика, який заплутався у власному ланцюзі.

“Під час гасіння вогню біля палаючої будівлі пожежники помітили переляканого домашнього песика, який, рятуючись від ворожих обстрілів, заплутався у власному ланцюзі та потребував допомоги. Рятувальники звільнили тваринку і передали господарю оселі”, – розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вдень 13 червня російські військові обстріляли приватний сектор села Петропавлівка – зайнялися гараж та авто на площі близько 80 квадратних метрів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час гасіння пожежі в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, що виникла 13 червня внаслідок ворожого обстрілу, бійці ДСНС врятували песика, який заплутався у власному ланцюзі.".