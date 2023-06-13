Обстріл села на Харківщині: бійці ДСНС врятували песика під час гасіння пожежі

Під час гасіння пожежі в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, що виникла 13 червня внаслідок ворожого обстрілу, бійці ДСНС врятували песика, який заплутався у власному ланцюзі.

“Під час гасіння вогню біля палаючої будівлі пожежники помітили переляканого домашнього песика, який, рятуючись від ворожих обстрілів, заплутався у власному ланцюзі та потребував допомоги. Рятувальники звільнили тваринку і передали господарю оселі”, – розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вдень 13 червня російські військові обстріляли приватний сектор села Петропавлівка – зайнялися гараж та авто на площі близько 80 квадратних метрів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.