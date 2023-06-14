«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
Армия РФ ежедневно обстреливает населённые пункты Харьковщины. Глава ХОВА Олег Синегубов предполагает, что это делается для того, чтобы отвлечь защитников от освобождения территорий.
«Обстрелы у нас, к сожалению, сохраняются, но они призваны для того, чтобы привлекать внимание наших военных, чтобы мы не сконцентрировались на освобождении наших территорий. Если брать ракетные удары, да, их стало меньше. Однако зафиксировали несколько дней назад удары двумя «Калибрами». Один «Калибр» в поле просто, другой – в частный сектор в пригороде Харькова. Цели – непонятно какие», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.
Линия фронта сохраняется на Купянском направлении, добавил глава ХОВА.
«Там враг избрал такую позицию, что он демонстрирует наступательные действия, получает от наших Вооруженных сил ответ, несет потери, отступает. Выдвигает постоянно ДРГ по всей линии кодона. Это и север, и Волчанское направление, и восточное направление, то же Купянское направление», — добавил Синегубов.
Читайте также: Россияне снова хотели попасть в аммиакопровод на Купянщине — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ежедневно обстреливает населённые пункты Харьковщины. Глава ХОВА Олег Синегубов предполагает, что это делается для того, чтобы отвлечь защитников от освобождения территорий.".