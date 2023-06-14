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«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине

Происшествия 15:50   14.06.2023
Виктория Яковенко
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине

Армия РФ ежедневно обстреливает населённые пункты Харьковщины. Глава ХОВА Олег Синегубов предполагает, что это делается для того, чтобы отвлечь защитников от освобождения территорий.

«Обстрелы у нас, к сожалению, сохраняются, но они призваны для того, чтобы привлекать внимание наших военных, чтобы мы не сконцентрировались на освобождении наших территорий. Если брать ракетные удары, да, их стало меньше. Однако зафиксировали несколько дней назад удары двумя «Калибрами». Один «Калибр» в поле просто, другой – в частный сектор в пригороде Харькова. Цели – непонятно какие», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Линия фронта сохраняется на Купянском направлении, добавил глава ХОВА.

«Там враг избрал такую позицию, что он демонстрирует наступательные действия, получает от наших Вооруженных сил ответ, несет потери, отступает. Выдвигает постоянно ДРГ по всей линии кодона. Это и север, и Волчанское направление, и восточное направление, то же Купянское направление», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ежедневно обстреливает населённые пункты Харьковщины. Глава ХОВА Олег Синегубов предполагает, что это делается для того, чтобы отвлечь защитников от освобождения территорий.".