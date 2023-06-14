Live
  • Середа 14.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині

Події 15:50   14.06.2023
Вікторія Яковенко
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині

Армія РФ щоденно обстрілює населені пункти Харківщини. Голова ХОВА Олег Синєгубов припускає, що це робиться для того, щоб відволікти захисників від звільнення територій.

«Обстріли у нас, на жаль, зберігаються, але вони покликані для того, щоб привертати увагу наших військових, щоб ми не концентрувалися на звільнені наших територій. Якщо брати ракетні удари, так, їх поменшало. Однак зафіксували декілька днів тому удари двома «Калібрами». Один «Калібр» в поле просто, інший – в приватний сектор у передмісті Харкова. Цілі – незрозуміло які», – повідомив Синєгубов в етері нацмарафону.

Лінія фронту зберігається на Куп’янському напрямку, додав голова ХОВА.

«Там ворог обрав таку позицію, що він демонструє наступальні дії, отримує від наших Збройних сил відповідь, несе втрати, відступає. Висуває постійно ДРГ по всій лінії кордону. Це і північ, і Вовчанський напрямок, і східний напрямок, той самий Куп’янський напрямок», – додав Синєгубов.

Читайте також: Росіяни знову хотіли влучити в аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
14.06.2023
Пиячили та курили: у Харкові «на гарячому» піймали підлітків
Пиячили та курили: у Харкові «на гарячому» піймали підлітків
14.06.2023
Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка
Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка
14.06.2023
Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів
Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів
14.06.2023
Як викладач із Харкова знайшов роботу в школі Берліна (відео)
Як викладач із Харкова знайшов роботу в школі Берліна (відео)
14.06.2023
У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото)
У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото)
14.06.2023

Новини за темою:

15:50
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
15:25
Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік
14:54
Кіборги щосили намагаються втримати Мар’їнку від падіння – The New York Times
14:13
Росіяни знову хотіли влучити в аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов
13:54
Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ щоденно обстрілює населені пункти Харківщини. Голова ХОВА Олег Синєгубов припускає, що це робиться для того, щоб відволікти захисників від звільнення територій.".