“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
Армія РФ щоденно обстрілює населені пункти Харківщини. Голова ХОВА Олег Синєгубов припускає, що це робиться для того, щоб відволікти захисників від звільнення територій.
«Обстріли у нас, на жаль, зберігаються, але вони покликані для того, щоб привертати увагу наших військових, щоб ми не концентрувалися на звільнені наших територій. Якщо брати ракетні удари, так, їх поменшало. Однак зафіксували декілька днів тому удари двома «Калібрами». Один «Калібр» в поле просто, інший – в приватний сектор у передмісті Харкова. Цілі – незрозуміло які», – повідомив Синєгубов в етері нацмарафону.
Лінія фронту зберігається на Куп’янському напрямку, додав голова ХОВА.
«Там ворог обрав таку позицію, що він демонструє наступальні дії, отримує від наших Збройних сил відповідь, несе втрати, відступає. Висуває постійно ДРГ по всій лінії кордону. Це і північ, і Вовчанський напрямок, і східний напрямок, той самий Куп’янський напрямок», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ щоденно обстрілює населені пункти Харківщини. Голова ХОВА Олег Синєгубов припускає, що це робиться для того, щоб відволікти захисників від звільнення територій.".