Пьянствовали и курили: в Харькове «на горячем» поймали подростков

Полицейские провели профилактические рейды в Киевском районе Харькова и поймали подростков, которые курили сигареты и пили алкоголь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители составили 15 протоколов об админправонарушениях в отношении 16 и 17-летних несовершеннолетних: 8 протоколов по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и 7 протоколов по ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАп.

С нарушителями полицейские провели беседы и напомнили о запрете на употребление алкогольных напитков и табачных изделий, а также соблюдении безопасности во время воздушной тревоги.