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Пьянствовали и курили: в Харькове «на горячем» поймали подростков

Общество 14:42   14.06.2023
Виктория Яковенко
Пьянствовали и курили: в Харькове «на горячем» поймали подростков Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские провели профилактические рейды в Киевском районе Харькова и поймали подростков, которые курили сигареты и пили алкоголь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители составили 15 протоколов об админправонарушениях в отношении 16 и 17-летних несовершеннолетних: 8 протоколов по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и 7 протоколов по ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАп.

С нарушителями полицейские провели беседы и напомнили о запрете на употребление алкогольных напитков и табачных изделий, а также соблюдении безопасности во время воздушной тревоги.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские провели профилактические рейды в Киевском районе Харькова и поймали подростков, которые курили сигареты и пили алкоголь.".