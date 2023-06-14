Пьянствовали и курили: в Харькове «на горячем» поймали подростков
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские провели профилактические рейды в Киевском районе Харькова и поймали подростков, которые курили сигареты и пили алкоголь.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Правоохранители составили 15 протоколов об админправонарушениях в отношении 16 и 17-летних несовершеннолетних: 8 протоколов по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и 7 протоколов по ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАп.
С нарушителями полицейские провели беседы и напомнили о запрете на употребление алкогольных напитков и табачных изделий, а также соблюдении безопасности во время воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские провели профилактические рейды в Киевском районе Харькова и поймали подростков, которые курили сигареты и пили алкоголь.".