Пиячили та курили: у Харкові «на гарячому» піймали підлітків

Поліцейські провели профілактичні рейди у Київському районі Харкова та піймали підлітків, які курили цигарки та пили алкоголь.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці склали 15 протоколів про адмінправопорушення щодо 16 та 17-річних неповнолітніх: 8 протоколів за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та 7 протоколів за ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

З порушниками поліцейські провели бесіди та нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також дотримання безпеки під час повітряної тривоги.