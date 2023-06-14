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Пиячили та курили: у Харкові «на гарячому» піймали підлітків

Суспільство 14:42   14.06.2023
Вікторія Яковенко
Пиячили та курили: у Харкові «на гарячому» піймали підлітків Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські провели профілактичні рейди у Київському районі Харкова та піймали підлітків, які курили цигарки та пили алкоголь.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці склали 15 протоколів про адмінправопорушення щодо 16 та 17-річних неповнолітніх: 8 протоколів за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та 7 протоколів за ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

З порушниками поліцейські провели бесіди та нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також дотримання безпеки під час повітряної тривоги.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 14:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські провели профілактичні рейди у Київському районі Харкова та піймали підлітків, які курили цигарки та пили алкоголь.".