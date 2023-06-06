На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)
Поблизу водойми в Основ’янському районі Харкова правоохоронці провели рейд – шукали неповнолітніх, які курять та розпивають спиртні напої. На пляжі виявили чотирьох таких підлітків віком 16 та 17 років.
На молодих людей склали адмінпротоколи за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“неповнолітнім довели правила безпечної поведінки на воді, нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також про дотримання заходів безпеки під час лунання сигналів повітряної тривоги”, – розповідають правоохоронці.
Читайте також: У Харкові підлітки віком від 13 до 16 років пиячили біля ТРЦ (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу водойми в Основ’янському районі Харкова правоохоронці провели рейд – шукали неповнолітніх, які курять та розпивають спиртні напої. На пляжі виявили чотирьох таких підлітків віком 16 та 17 років.".