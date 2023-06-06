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На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)

Події 18:15   06.06.2023
Олена Нагорна
На пляжі в Харкові поліція шукала підлітків, які пиячать та палять (фото)

Поблизу водойми в Основ’янському районі Харкова правоохоронці провели рейд – шукали неповнолітніх, які курять та розпивають спиртні напої. На пляжі виявили чотирьох таких підлітків віком 16 та 17 років.

На молодих людей склали адмінпротоколи за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“неповнолітнім довели правила безпечної поведінки на воді, нагадали про заборону вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також про дотримання заходів безпеки під час лунання сигналів повітряної тривоги”, – розповідають правоохоронці.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 18:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу водойми в Основ’янському районі Харкова правоохоронці провели рейд – шукали неповнолітніх, які курять та розпивають спиртні напої. На пляжі виявили чотирьох таких підлітків віком 16 та 17 років.".