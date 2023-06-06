На пляже в Харькове полиция искала пьянствующих и курящих подростков (фото)

Вблизи водоема в Основянском районе Харькова правоохранители провели рейд — искали несовершеннолетних, которые курят и распивают спиртные напитки. На пляже обнаружили четырех таких подростков в возрасте 16 и 17 лет.

На молодых людей составили админпротоколы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАП, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Несовершеннолетним донесли правила безопасного поведения на воде, напомнили о запрете употребления алкогольных напитков и табачных изделий, а также о соблюдении мер безопасности во время звучания сигналов воздушной тревоги», — рассказывают правоохранители.