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На пляже в Харькове полиция искала пьянствующих и курящих подростков (фото)

Происшествия 18:15   06.06.2023
Елена Нагорная
На пляже в Харькове полиция искала пьянствующих и курящих подростков (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Вблизи водоема в Основянском районе Харькова правоохранители провели рейд — искали несовершеннолетних, которые курят и распивают спиртные напитки. На пляже обнаружили четырех таких подростков в возрасте 16 и 17 лет.

На молодых людей составили админпротоколы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАП, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Несовершеннолетним донесли правила безопасного поведения на воде, напомнили о запрете употребления алкогольных напитков и табачных изделий, а также о соблюдении мер безопасности во время звучания сигналов воздушной тревоги», — рассказывают правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 18:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи водоема в Основянском районе Харькова правоохранители провели рейд — искали несовершеннолетних, которые курят и распивают спиртные напитки. На пляже обнаружили четырех таких подростков в возрасте 16 и 17 лет.".