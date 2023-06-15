Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:46   15.06.2023
Елена Нагорная
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах Веселого и Берестового, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки, а на Купянском — Новомлинск, Масютовку, Западное, Лиман Первый и Кисловку.

Читайте также: Убиты и ранены около сотни оккупантов: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
15.06.2023
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
15.06.2023
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
15.06.2023
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
15.06.2023
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023
Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)
Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)
15.06.2023

Новости по теме:

18:46
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
17:53
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
16:48
Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове
15:38
Более 50 тыс квартир разрушили россияне в Харькове – мэрия
15:28
Волонтер из Китая разрисовывает в Харькове разрушенные дома Северной Салтовки

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах Веселого и Берестового, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 13 населенных пунктов.".