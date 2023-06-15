Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах Веселого и Берестового, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 13 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки, а на Купянском — Новомлинск, Масютовку, Западное, Лиман Первый и Кисловку.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 18:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудары в районах Веселого и Берестового, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 13 населенных пунктов.".