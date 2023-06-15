Убиты и ранены около сотни оккупантов: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

502 артиллерийских обстрела нанесли российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 9 авианалетов.

7 раз враг пытался атаковать позиции украинских военных, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона.

«Все атаки были отбиты. 31 оккупант уничтожен, 62 ранены. И также в результате нанесения ударов по позициям врага был уничтожен комплекс визуального наблюдения «Муром-М», — добавил Череватый.