Убиты и ранены около сотни оккупантов: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом
502 артиллерийских обстрела нанесли российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 9 авианалетов.
7 раз враг пытался атаковать позиции украинских военных, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона.
«Все атаки были отбиты. 31 оккупант уничтожен, 62 ранены. И также в результате нанесения ударов по позициям врага был уничтожен комплекс визуального наблюдения «Муром-М», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "502 артиллерийских обстрела нанесли российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 9 авианалетов.".