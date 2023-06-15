Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб

В Брянскую область перебросили дивизион ракетного комплекса «Бал», поэтому приграничные регионы Украины, среди которых и Харьковщина, в зоне риска — Генштаб ВСУ.

Перемещение в Брянскую область дивизиона российского берегового ракетного комплекса «Бал» увеличивает уровень угрозы обстрелов ракетами типа Х-35 объектов по территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге в Киеве, передает «Укринформ».

«Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса «Бал». В связи с этим растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, позволяющими поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – сказал Громов.