Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб
В Брянскую область перебросили дивизион ракетного комплекса «Бал», поэтому приграничные регионы Украины, среди которых и Харьковщина, в зоне риска — Генштаб ВСУ.
Перемещение в Брянскую область дивизиона российского берегового ракетного комплекса «Бал» увеличивает уровень угрозы обстрелов ракетами типа Х-35 объектов по территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге в Киеве, передает «Укринформ».
«Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса «Бал». В связи с этим растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, позволяющими поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – сказал Громов.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Брянскую область перебросили дивизион ракетного комплекса «Бал», поэтому приграничные регионы Украины, среди которых и Харьковщина, в зоне риска — Генштаб ВСУ.".