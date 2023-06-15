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Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб

Общество 14:38   15.06.2023
Оксана Якушко
Ракетами Х-35 россияне хотят наносить удары по Харьковщине – Генштаб

В Брянскую область перебросили дивизион ракетного комплекса «Бал», поэтому приграничные регионы Украины, среди которых и Харьковщина, в зоне риска — Генштаб ВСУ.

Перемещение в Брянскую область дивизиона российского берегового ракетного комплекса «Бал» увеличивает уровень угрозы обстрелов ракетами типа Х-35 объектов по территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов заявил на брифинге в Киеве, передает «Укринформ».

«Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса «Бал». В связи с этим растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, позволяющими поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – сказал Громов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 14:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Брянскую область перебросили дивизион ракетного комплекса «Бал», поэтому приграничные регионы Украины, среди которых и Харьковщина, в зоне риска — Генштаб ВСУ.".