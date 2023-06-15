Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб

У Брянську область перекинули дивізіон ракетного комплексу “Бал”, тож прикордонні регіони України, серед яких і Харківщина, у зоні ризику – Генштаб ЗСУ.

Переміщення у Брянську область дивізіону російського берегового ракетного комплексу «Бал» збільшує рівень загрози обстрілів ракетами типу Х-35 об’єктів по території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Києві, передає “Укрінформ”.

“Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, у Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу “Бал”. У зв’язку із цим зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, що дозволяють уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей», – сказав Громов.