По общежитию спортивного колледжа попали в Харькове россияне – Болвинов
Ракету Х-35 выпустили по Харькову днем, один человек пострадал, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытие между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский – никаких военных или военной техники на месте попадания не было», — рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, общежитие, ракета, россияне, спортивный колледж, удар, Х-35, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракету Х-35 выпустили по Харькову днем, один человек пострадал, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".