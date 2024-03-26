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По общежитию спортивного колледжа попали в Харькове россияне – Болвинов

Происшествия 20:47   26.03.2024
Оксана Якушко
По общежитию спортивного колледжа попали в Харькове россияне – Болвинов

Ракету Х-35 выпустили по Харькову днем, один человек пострадал, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытие между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский – никаких военных или военной техники на месте попадания не было», — рассказал Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 20:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракету Х-35 выпустили по Харькову днем, один человек пострадал, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".