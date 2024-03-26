По общежитию спортивного колледжа попали в Харькове россияне – Болвинов

Ракету Х-35 выпустили по Харькову днем, один человек пострадал, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытие между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский – никаких военных или военной техники на месте попадания не было», — рассказал Болвинов.