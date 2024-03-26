По гуртожитку спортивного коледжу поцілили у Харкові росіяни – Болвінов
Ракету Х-35 випустили по Харкову вдень, одна людина постраждала, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Поцілили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждав один чоловік, він цивільний – жодного військового або військової техніки на місці влучання не було», – розповів Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 20:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракету Х-35 випустили по Харкову вдень, одна людина постраждала, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".