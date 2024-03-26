По гуртожитку спортивного коледжу поцілили у Харкові росіяни – Болвінов

Ракету Х-35 випустили по Харкову вдень, одна людина постраждала, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Поцілили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждав один чоловік, він цивільний – жодного військового або військової техніки на місці влучання не було», – розповів Болвінов.