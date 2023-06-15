Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом

502 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 9 авіанальотів.

7 разів ворог намагався атакувати позиції українських військових, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.

«Всі атаки були відбиті. 31 окупанта знищено, 62 поранено. І також в результаті нанесення ударів по позиціям ворога було знищено комплекс візуального спостереження «Муром-М», – додав Череватий.