Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🔴

Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом

Суспільство 16:11   15.06.2023
Вікторія Яковенко
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом

502 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 9 авіанальотів.

7 разів ворог намагався атакувати позиції українських військових, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.

«Всі атаки були відбиті. 31 окупанта знищено, 62 поранено. І також в результаті нанесення ударів по позиціям ворога було знищено комплекс візуального спостереження «Муром-М», – додав Череватий.

Читайте також: Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
15.06.2023
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
15.06.2023
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
15.06.2023
Волонтер із Китаю розмальовує у Харкові зруйновані будинки Північної Салтівки
Волонтер із Китаю розмальовує у Харкові зруйновані будинки Північної Салтівки
15.06.2023
В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків
В Каразіна відкрили аудиторію на честь загиблого студента, який захищав Харків
15.06.2023
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)
15.06.2023

Новини за темою:

14:35
Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста
11:59
12 років за ґратами проведе ексслідчий, який працював на окупантів в Балаклії
10:53
Контрнаступ: Тарнавський заявив, що втрати ворога на півдні – понад 4 роти
17:42
Допомагав перекидати війська рф на фронт – СБУ схопила зрадника на Харківщині
14:54
Кіборги щосили намагаються втримати Мар’їнку від падіння – The New York Times

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "502 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 9 авіанальотів.".