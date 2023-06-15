Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
502 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 9 авіанальотів.
7 разів ворог намагався атакувати позиції українських військових, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.
«Всі атаки були відбиті. 31 окупанта знищено, 62 поранено. І також в результаті нанесення ударів по позиціям ворога було знищено комплекс візуального спостереження «Муром-М», – додав Череватий.
Читайте також: Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "502 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 9 авіанальотів.".