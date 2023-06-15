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Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Події 18:46   15.06.2023
Олена Нагорна
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб

У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаударів у районах Веселого та Берестового, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки, а на Куп’янському – Новомлинськ, Масютівку, Западне, Лиман Перший і Кислівку.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаударів у районах Веселого та Берестового, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 13 населених пунктів.".