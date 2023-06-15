Генштаб сообщил о четырех авиаударах по Харьковщине
Четыре населенных пункта Харьковской области подверглись российским авиаударам, информирует Генштаб ВСУ. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.
«Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое, Старица и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Берестовое Лиман Первый, Масютовка», — перечислили в утренней сводке ГШ.
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Наступательные действия враг сосредотачивает на Донбассе — на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.
«Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы противника», — отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре населенных пункта Харьковской области подверглись российским авиаударам, информирует Генштаб ВСУ. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии".