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Генштаб повідомив про чотири авіаудари по Харківщині

Події 07:05   15.06.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про чотири авіаудари по Харківщині

Чотири населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.

Противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка“, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.

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Наступальні дії ворог зосереджує на Донбасі – на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маринському напрямках. Там минулої доби сталося 49 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони на добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника”, — відзначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 07:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії".