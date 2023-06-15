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Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»

Происшествия 10:36   15.06.2023
Оксана Горун
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»

Российские беспилотники, летевшие в сторону Харькова, сбили в районе поселка Докучаевское, проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

«Ночью в районе поселка Докучаевское военные сбили два дрона «Shahed», которые двигались со стороны города Чугуев в направлении Харькова», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также полиция проинформировала, что в течение суток обстрелами повреждены линии электропередач в селе Степное Лозовского района и частные дома с хозпостройками в Купянском районе.

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На места происшествий выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 10:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники, летевшие в сторону Харькова, сбили в районе поселка Докучаевское, проинформировали в ГУНП в Харьковской области".