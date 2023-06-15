Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Российские беспилотники, летевшие в сторону Харькова, сбили в районе поселка Докучаевское, проинформировали в ГУНП в Харьковской области.
«Ночью в районе поселка Докучаевское военные сбили два дрона «Shahed», которые двигались со стороны города Чугуев в направлении Харькова», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также полиция проинформировала, что в течение суток обстрелами повреждены линии электропередач в селе Степное Лозовского района и частные дома с хозпостройками в Купянском районе.
Читайте также: Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов
На места происшествий выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники, летевшие в сторону Харькова, сбили в районе поселка Докучаевское, проинформировали в ГУНП в Харьковской области".