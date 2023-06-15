Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»

Российские беспилотники, летевшие в сторону Харькова, сбили в районе поселка Докучаевское, проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

«Ночью в районе поселка Докучаевское военные сбили два дрона «Shahed», которые двигались со стороны города Чугуев в направлении Харькова», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также полиция проинформировала, что в течение суток обстрелами повреждены линии электропередач в селе Степное Лозовского района и частные дома с хозпостройками в Купянском районе.

На места происшествий выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.