Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”

Російські безпілотники, які летіли в бік Харкова, збили в районі селища Докучаєвське, поінформували в ГУНП у Харківській області.

“Вночі в районі селища Докучаєвське військові збили два дрони “Shahed”, які рухалися з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також поліція поінформувала, що протягом доби обстрілами пошкоджено лінії електропередач у селі Степове Лозівського району та приватні будинки з господарськими спорудами в Куп’янському районі.

На місця пригод виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.