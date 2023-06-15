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Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”

Події 10:36   15.06.2023
Оксана Горун
Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”

Російські безпілотники, які летіли в бік Харкова, збили в районі селища Докучаєвське, поінформували в ГУНП у Харківській області.

“Вночі в районі селища Докучаєвське військові збили два дрони “Shahed”, які рухалися з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також поліція поінформувала, що протягом доби обстрілами пошкоджено лінії електропередач у селі Степове Лозівського району та приватні будинки з господарськими спорудами в Куп’янському районі.

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На місця пригод виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські безпілотники, які летіли в бік Харкова, збили в районі селища Докучаївське, поінформували в ГУНП у Харківській області".