Нічні вибухи в Харкові: поліція повідомила, де збили “Шахеди”
Російські безпілотники, які летіли в бік Харкова, збили в районі селища Докучаєвське, поінформували в ГУНП у Харківській області.
“Вночі в районі селища Докучаєвське військові збили два дрони “Shahed”, які рухалися з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також поліція поінформувала, що протягом доби обстрілами пошкоджено лінії електропередач у селі Степове Лозівського району та приватні будинки з господарськими спорудами в Куп’янському районі.
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На місця пригод виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські безпілотники, які летіли в бік Харкова, збили в районі селища Докучаївське, поінформували в ГУНП у Харківській області".