ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за обстрела

Вечером 13 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась трава, повреждены два дома.

«В 21:55 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом, в г. Купянск. Горела трава на открытой территории на площади 70 кв. м. Также были повреждены два жилых дома и хозяйственное здание. Пожар тушили три оперативных спасательных подразделения 14-й и 44-й ГСПЧ. Огонь ликвидирован в 22:10», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, в течение суток спасатели выезжали в Липцы, осматривать последствия «прилета». В селе повреждены окна жилого дома и хозпостройки. Пострадавших нет.