Live
  • Пятница 16.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за обстрела

Происшествия 09:16   16.06.2023
Оксана Горун
ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за обстрела

Вечером 13 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась трава, повреждены два дома.

«В 21:55 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом, в г. Купянск. Горела трава на открытой территории на площади 70 кв. м. Также были повреждены два жилых дома и хозяйственное здание. Пожар тушили три оперативных спасательных подразделения 14-й и 44-й ГСПЧ. Огонь ликвидирован в 22:10», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов

Кроме того, в течение суток спасатели выезжали в Липцы, осматривать последствия «прилета». В селе повреждены окна жилого дома и хозпостройки. Пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Отрезать «советщину»: название парка Горького предлагали сократить радикальнее
Отрезать «советщину»: название парка Горького предлагали сократить радикальнее
15.06.2023
ВСУ продолжают наступать на юге, продвижение — на километры: данные ISW
ВСУ продолжают наступать на юге, продвижение — на километры: данные ISW
16.06.2023
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
15.06.2023
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
15.06.2023
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары
16.06.2023
На всех объектах централизованного водоснабжения Харьковщины нашли нарушения
На всех объектах централизованного водоснабжения Харьковщины нашли нарушения
15.06.2023

Новости по теме:

08:59
За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов
08:53
В Харькове на пожаре спасли мужчину
23:35
У Купянска на Харьковщине появился город-побратим в Польше (видео)
18:46
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
16:11
Убиты и ранены около сотни оккупантов: успехи ВСУ под Купянском и Лиманом

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась трава, повреждены два дома".