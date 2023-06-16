ГСЧС сообщила о пожаре в Купянске из-за обстрела
Вечером 13 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась трава, повреждены два дома.
«В 21:55 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом, в г. Купянск. Горела трава на открытой территории на площади 70 кв. м. Также были повреждены два жилых дома и хозяйственное здание. Пожар тушили три оперативных спасательных подразделения 14-й и 44-й ГСПЧ. Огонь ликвидирован в 22:10», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Кроме того, в течение суток спасатели выезжали в Липцы, осматривать последствия «прилета». В селе повреждены окна жилого дома и хозпостройки. Пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 июня в Купянске из-за боевых действий загорелась трава, повреждены два дома".