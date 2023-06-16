ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через обстріл
Увечері 13 червня у Куп’янську через бойові дії спалахнула трава, пошкоджено два будинки.
“О 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у м. Куп’янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 м.кв. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Крім того, протягом доби рятувальники виїжджали до Липців, оглядати наслідки “прильоту”. У селі пошкоджені вікна житлового будинку та господарські споруди. Постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 13 червня у Куп’янську через бойові дії спалахнула трава, пошкоджено два будинки".