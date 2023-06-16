В Харькове на пожаре спасли мужчину

Пожар случился в 16-этажке на ул. Дружбы Народов в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«Событие произошло в г. Харькове на ул. Дружбы Народов, 218. В квартире, которая находится на 13-м этаже жилой 16-тиэтажки, в ванной комнате и на кухне горел шкаф, стиральная машина, двери и домашние принадлежности на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время пожара спасли мужчину 1984 года рождения. С огнем боролись 11 спасателей и три единицы техники.