В Харькове на пожаре спасли мужчину
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар случился в 16-этажке на ул. Дружбы Народов в Харькове, сообщили в ГСЧС.
«Событие произошло в г. Харькове на ул. Дружбы Народов, 218. В квартире, которая находится на 13-м этаже жилой 16-тиэтажки, в ванной комнате и на кухне горел шкаф, стиральная машина, двери и домашние принадлежности на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Во время пожара спасли мужчину 1984 года рождения. С огнем боролись 11 спасателей и три единицы техники.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в 16-этажке на ул. Дружбы Народов в Харькове, сообщили в ГСЧС".