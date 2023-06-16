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В Харькове на пожаре спасли мужчину

Происшествия 08:53   16.06.2023
Оксана Горун
В Харькове на пожаре спасли мужчину Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился в 16-этажке на ул. Дружбы Народов в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«Событие произошло в г. Харькове на ул. Дружбы Народов, 218. В квартире, которая находится на 13-м этаже жилой 16-тиэтажки, в ванной комнате и на кухне горел шкаф, стиральная машина, двери и домашние принадлежности на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Во время пожара спасли мужчину 1984 года рождения. С огнем боролись 11 спасателей и три единицы техники.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в 16-этажке на ул. Дружбы Народов в Харькове, сообщили в ГСЧС".