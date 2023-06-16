У Харкові на пожежі врятували чоловіка
Фото: ДСНС
Пожежа сталася у 16-поверхівці на вул. Дружби Народів у Харкові, повідомили в ДСНС.
“Подія сталась у м. Харкові на вул. Дружби Народів, 218. У квартирі, що знаходиться на 13-му поверсі житлової 16-типоверхівки, у ванній кімнаті та на кухні горіла шафа, пральна машина, двері та домашні речі на площі 5 кв. м”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Під час пожежі врятували чоловіка 1984 року народження. З вогнем боролися 11 рятувальників та три одиниці техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у 16-поверхівці на вул. Дружби Народів у Харкові, повідомили в ДСНС".