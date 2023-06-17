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Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове

Общество 00:19   17.06.2023
Оксана Якушко
Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове

Компания «EPAM Ukraine» презентовала мэру Харькова Игорю Терехову проект «Дашборд восстановления города», который поможет горсовету прозрачно работать с фондами, донорами и инвестициями, сообщили в горсовете.

Ознакомиться со всей информацией о Харькове инвесторы и харьковчане смогут на интерактивной карте, отражающей прозрачное использование инвестиций.

Игорь Терехов отметил, что запуск такой интерактивной карты уменьшит коррупционные риски, что важно для участия международных доноров в будущем восстановлении.

«Также прошу вас обсудить возможность объединить все наши цифровые сервисы в одну систему, чтобы они работали в едином комплексе», — отметил Игорь Терехов.

Для завершения разработки проекта необходимо еще не менее трех месяцев, сообщил глава организации Харьковского региона «EPAM Ukraine» Александр Луцик. Компания работает над проектом на волонтерских началах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 00:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания «EPAM Ukraine» презентовала мэру Харькова Игорю Терехову проект «Дашборд восстановления города», который поможет горсовету прозрачно работать с фондами, донорами и привлеченными средствами, сообщили в горсовете.".