Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове
Компания «EPAM Ukraine» презентовала мэру Харькова Игорю Терехову проект «Дашборд восстановления города», который поможет горсовету прозрачно работать с фондами, донорами и инвестициями, сообщили в горсовете.
Ознакомиться со всей информацией о Харькове инвесторы и харьковчане смогут на интерактивной карте, отражающей прозрачное использование инвестиций.
Игорь Терехов отметил, что запуск такой интерактивной карты уменьшит коррупционные риски, что важно для участия международных доноров в будущем восстановлении.
«Также прошу вас обсудить возможность объединить все наши цифровые сервисы в одну систему, чтобы они работали в едином комплексе», — отметил Игорь Терехов.
Для завершения разработки проекта необходимо еще не менее трех месяцев, сообщил глава организации Харьковского региона «EPAM Ukraine» Александр Луцик. Компания работает над проектом на волонтерских началах.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 00:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания «EPAM Ukraine» презентовала мэру Харькова Игорю Терехову проект «Дашборд восстановления города», который поможет горсовету прозрачно работать с фондами, донорами и привлеченными средствами, сообщили в горсовете.".