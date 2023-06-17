Терехову презентовали онлайн-карту для потенциальных инвестиций в Харькове

Компания «EPAM Ukraine» презентовала мэру Харькова Игорю Терехову проект «Дашборд восстановления города», который поможет горсовету прозрачно работать с фондами, донорами и инвестициями, сообщили в горсовете.

Ознакомиться со всей информацией о Харькове инвесторы и харьковчане смогут на интерактивной карте, отражающей прозрачное использование инвестиций.

Игорь Терехов отметил, что запуск такой интерактивной карты уменьшит коррупционные риски, что важно для участия международных доноров в будущем восстановлении.

«Также прошу вас обсудить возможность объединить все наши цифровые сервисы в одну систему, чтобы они работали в едином комплексе», — отметил Игорь Терехов.

Для завершения разработки проекта необходимо еще не менее трех месяцев, сообщил глава организации Харьковского региона «EPAM Ukraine» Александр Луцик. Компания работает над проектом на волонтерских началах.